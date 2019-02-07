شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة» : هذه حقيقة عدم إزالة عقار النكاسة العشوائية والان نبدء بالتفاصيل
نفى المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة م. جلال بن عبدالجليل كعكي، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن وجود عقار في منطقة النكاسة العشوائية بمكة المكرمة لم تستطع آليات الشركة المطورة ازالته.
وقال انه تم ازالة هذا العقار ولَم يصادف الشركة المطورة اَي معوق كما ذُكر حيث تباشر عمليات الإزالة على عدة مراحل.
وابان "المتحدث الرسمي" انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع وجاري العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.
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