شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح حالات تأثر الدعم بتحديث البيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

مع استمرار صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 للسنة الثانية على التوالي تطرأ العديد من التغيرات على بيانات الأفراد المستفيدين سواء فيما يخص تغير الرواتب أو الوظيفة أو حتى عدد أفراد الأسرة؛ ما يجعل من عملية تحديث البيانات عملية مستمرة.

وفي بعض الحالات قد يتأثر الدعم بتحديث البيانات زيادة أو نقصانًا وفقاً لنوع البيانات التي سيتم تحديثها، فمثلاً إذا ارتفع مجموع دخول الأسرة فقد يتناقص الدعم والعكس بالعكس.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالاً من أحد المستفيدين جاء فيه: ” رزقني الله بمولودة جديدة هل لو أضفتها قبل يوم الأحد المقبل يتأثر الدعم أم لا؟”

وردت خدمة العملاء بالقول :” إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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