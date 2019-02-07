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شكرا لقرائتكم الجزائية المتخصصة تنذر عيضة الصيعري بالحكم الغيابي وفقًا لنظام جرائم الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – الدائرة الثلاثية الأولى – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه/ عيضه بن سعد بن محمد آل علي بن ليث الصيعري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (105179944)، وقد تحدد يوم الأحد 26 / 6 /1440هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحًا للنظر الدعوى.
وعلى المدعى عليه الحضور فى الموعد المحدد يمقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابيًا، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.
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