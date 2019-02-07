شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,000 سلة غذائية تزن 74 طنًا، للنازحين والمتضررين في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها 6,000 شخص.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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