تعرف على الحالات التي يدعم فيها برنامج “حساب المواطن” غير السعوديين

لا يخفي على أحد الخدمات الكبيرة التي يقدمها برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين، وفي بادرة رائعة قام بها برنامج “حساب المواطن” أعلن دعمه لمواطنين غير سعوديين في خمس حالات، ويأتي ذلك من قبل “حساب المواطن” للعمل على تخفيف الأعباء على كل من يسكن المملكة العربية السعودية.

الفئات التي سيدعمها برنامج “حساب المواطن” من غير السعوديين:

1- الفئة الأولي التي ستنال دعم ” حساب المواطن” هم حاملوا بطاقات التنقل.

2- الفئة الثانية التي ستنال دعم “حساب المواطن” الأرملة التي كانت متزوجة من سعودي هي وأبنائها.

3- الفئة الثالثة التي تستحق دعم برنامج ” حساب المواطن” المرأة المتزوجة من سعودي الجنسية.

4- الفئة الرابعة التي سيدعمها برنامج “حساب المواطن” الرجل المتزوج من إمرأة سعودية.

5- الفئة الخامسة التي ستنال دعم برنامج “حساب المواطن” طليقة السعودي هي وأبنائها منه.

وقد أعلنت هذه الإجراءات من خلال المتحدث الرسمي بإسم برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية “سلطان القحطاني”.

حيث منذ إعلان وزارة التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن برنامج “حساب المواطن”، والبرنامج مستمر في تقديم الدعم لكل الأسر من ذواتي الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك لضمان مستوي حياة أفضل لكل المواطنين السعوديين وتخفيف الأعباء عنهم وعن ذوايهم.

وفي ضوء سعي برنامج “حساب المواطن” للإرتقاء وتوفير كل سبل الراحة والحياة الكريمة لكل قاطني المملكة العربية السعودية، أعلن برنامج “حساب المواطن” عن هذه الإجراءات.