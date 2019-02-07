كيفية الغاء حجز موعد الاحوال المدنية 1440 وخدوات الحجز وأهم مهام الأحوال

نقدم لكم كل ما تبحثون عنه حول كيفية الغاء حجز موعد الاحوال 1440، فوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي الجهة المسؤولة عن عمليات إحصاء الأفراد والتسجيل وتزويد المواطنين في المملكة بما يثبت تابعيتهم، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لديها العديد من المهام، ومنها تطبيق نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية وتعليماتها، تطبيق نظام الجنسية السعودية، ضبط الحالة المدنية لكل مواطن داخل أراضي المملكة وغيرهم الكثير من المهام التي سنذكرها لكم، والجدير بالذكر أنه يمكنك من خلال بوابة أبشر حجز موعد بالأحوال المدنية أو إلغاء الحجز بكل سهولة ويسر.

أهم مهام الأحوال

إصدار بطاقات الهوية الوطنية السعودية، سجل الأسرة، شهادات الميلاد والوفاة

اصدار تصاريح الحج للمواطنين

تنظيم السجل المدني المركزي

إصدار الرقم الوطني لكل مواطن

وضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها

عمل تقارير إحصائية عن حركة إصدار البطاقات والوثائق

كيفية حجز موعد بالأحوال المدنية

كيفية الغاء حجز موعد الاحوال 1440

يمكنكم حجز موعد الاحوال المدنية في المملكة عبر بوابة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول علي موقع ابشر النقر علي “الاحوال المدنية” إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ادخال الرمز المرئي المكون من عدة أرقام

حتي يتم إتمام الحجز موعد في ابشر للأحوال المدنية عليك اختيار موعد مناسب لك من بين المواعيد التي تظهر أمامك، وبعدها عليك اختيار فرع مكتب الأحوال المدنية المطلوب مراجعته

كيفية الغاء حجز موعد الاحوال

قامت بوابة أبشر بتوفير خدمة إلغاء حجز موعد الاحوال، وهذا تحسباً لأي تغييرات في الخطط لدي المواطن، وأنه من الممكن أن يطرأ عليه طارئ يعيق حجوره إلي الموعد المخصص بالأحوال المدنية، والجدير بالذكر أن خدمة إلغاء حجز مواعيد الاحوال متوفر خلال ساعة من حجز الموعد، والآن نتابع معكم كيفية الغاء حجز موعد الاحوال 1440

الدخول علي موقع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الدخول إلي صفحة حجز موعد الأحوال المدنية من هنا ادراج البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهذه البيانات هي رقم الهوية الوطنية، نوع التقويم، تاريخ الميلاد إدخال الرمز المرئي المكون من 4 أرقام النقر علي التحقق من بياناتي النقر علي الانتقال إلي خدمة المواعيد

ستظهر لك المواعيد التي تم حجزها، ثم يمكنك تحديد الموعد المراد إلغاؤه والضغط علي زر إلغاء الموجود بجانب موعد الاحوال المدنية، ثم عليك الانتقال إلي صفحة تأكيد الإلغاء والضغط علي تأكيد إلغاء الموعد