أمير مكة بالنيابة يقف على طريق الحجاج والمعتمرين المباشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، اليوم في محافظة بحرة على سير العمل في طريق جدة - مكة المكرمة، المباشر، الذي يجري تنفيذه حاليا على ثلاث مراحل، ويهدف إلى خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسهيل الوصول من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، إضافة إلى اختصاره للمسافة والوقت.

وفي مستهل الجولة التي بدأها بمحافظة الجموم، التقى عددا من الأهالي واستمع لمطالبهم، ثم كرم أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما التقى عددا من أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في مجالات عدة.

وترأس أمير المنطقة بالنيابة، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، حيث اطلع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة، والمتعثرة، وسبل تسريع العمل فيها، وشهد توقيع عقود شراكة بين عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، التي شملت المحافظة، وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة، وشرطة المحافظة، ومكتب التعليم، والكلية الجامعية، ومجمع الصاعدي الطبي.

وانتقل إلى مقر بلدية محافظة الجموم، حيث دشن خدمة الرسائل النصية في قسم خدمة العملاء، واستمع إلى نبذة عن أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، ومبادرة الحي الذكي، وذلك ضمن المعرض الذي تقيمه البلدية.

وخلال زيارته مقر البلدية، وضع حجر الأساس لمشروع الساحة العامة للاحتفالات بالمحافظة، المزمع تنفيذه على مساحة 60 ألف م2، إضافة إلى حجر أساس مشروع حديقة طريق الهجرة البالغة مساحتها 40 ألف م2.

كما دشن مبادرة التوعية بالمرافق العامة التي نظمتها البلدية تحت مسمى "رفقا بالمرافق"، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى المحافظة، في المدارس والجامعات، والإدارات الحكومية، إلى جانب الأماكن العامة كالحدائق وغيرها، وزار بعد ذلك شرف الشريف، أحد أعيان المحافظة في منزله.

والتقى خلال الزيارة عددا من أهالي المحافظة، ومن ثم كرم أبناء وذوي شهداء الواجب، كما أطلق مبادرة "راقب"، ضمن مبادرات "الحي النموذجي" ، التي تهدف إلى إشراك المواطنين في تنمية المحافظة، ورصد ملاحظاتهم من خلال تعميم رقم هاتف على الأهالي واستقبال البلاغات يوميا من الـ8 صباحا وحتى الـ11 مساء، كما سيجري تشكيل فريق ميداني مكون من المحافظة، والبلدية، والشرطة، ووزارتي العمل، والتجارة.

وشهد توقيع اتفاقيات تعاون لبناء المركز الحضاري وصالة احتفالات ومرفقاتها بمقر المحافظة، ورعاية الحالات الخاصة بالمدارس، ورعاية مهرجان اليتيم بالمحافظة، وإنشاء حديقة لأهالي المحافظة.

3 مراحل للطريق:

الأولى بطول 5.4 كلم

نسبة إنجازها 29%

الثانية بطول 16 كلم

نسبة إنجازها 64%

الثالثة بطول 27 كلم

نسبة إنجازها 35%.