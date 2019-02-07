السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد النظر في الدعوى المقامة من الادعاء العام ضد عيضه الصيعري



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه/ عيضه بن سعد بن محمد آل علي بن ليث الصيعري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (105179944)، وقد تحدد يوم الأحد 26 / 6 /1440هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحًا للنظر الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور فى الموعد المحدد يمقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابيًا، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.

// انتهى //

16:54ت م

0164



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه/ عيضه بن سعد بن محمد آل علي بن ليث الصيعري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (105179944)، وقد تحدد يوم الأحد 26 / 6 /1440هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحًا للنظر الدعوى.وعلى المدعى عليه الحضور فى الموعد المحدد يمقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابيًا، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.// انتهى //16:54ت م0164

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