السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدشن الملتقى الأول لشباب الدول الإسلامية بالقاهرة

القاهرة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسدشنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، الملتقى الأول لشباب الدول الإسلامية بالقاهرة على هامش فعاليات المهرجان الأول الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة المصريتين بعنوان "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب" خلال الفترة من 5-9 فبراير 2019م .وحرص الملتقى على عقد عدد من الندوات تحت عنوان "دور الشباب في مكافحة التطرف ونشر الاعتدال"، حيث عقدت اليوم، جلستين، الأولى بعنوان "لماذا ينتشر التطرف بين الشباب"، وتحدث فيها الدكتور أحمد كامل، الخبير في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام والدكتور "جهاد بتا ألو لو" من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، والتدريب لدول منظمة التعاون الإسلامي.وتناولت الجلسة العوامل التي تؤدي إلى التطرف، ومنها المظلومية والتأثر والفقر والدعم الخارجي، وانعدام الديموقراطية والخوف والتفسيرات الدينية المختلفة.وناقشت الجلسة الثانية "خبرات الدول الأعضاء في مكافحة التطرف"، تحدث فيها مساعد وزير الشباب والرياضة المصري الخبير في مجال مكافحة التطرف الدكتور يوسف ورداني، والمدير العام لسياسات الشباب بمنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، عبد الله منافي.وتناولت الجلسة دور الإسلام في محاربة التطرف وأن الإسلام يدعو إلى الخير والسلام، كما تم استعراض خبرات الدول في مجال بناء الاعتدال ومكافحة التطرف ومنها إستراتيجية المملكة في إعادة بناء الشباب المتطرف وتغيير أفكارهم وسلوكهم في بيئة تحاكي الحياة العادية خارج السجون في مراكز تأهيل متخصصة بهذا المجال، بالإضافة إلى عرض تجربة فلسطين ومبادرات الدول الأخرى.// انتهى //16:39ت م0154