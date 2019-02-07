السعودية اليوم / رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي رئيس المفوضية الأوروبية



لندن 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واس

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر.

وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان الحكومة البريطانية - مناقشة الخطوات القادمة في ملف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان على استئناف لجان الحوار المشاورات حول إيجاد صيغة لحلحلة القضايا محل الخلاف يمكن إجازتها من قبل مجلس العموم البريطاني وتستند إلى توجيهات المجلس الأوروبي السابقة.

// انتهى //

16:33ت م

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لندن 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسالتقت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر.وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان الحكومة البريطانية - مناقشة الخطوات القادمة في ملف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.واتفق الجانبان على استئناف لجان الحوار المشاورات حول إيجاد صيغة لحلحلة القضايا محل الخلاف يمكن إجازتها من قبل مجلس العموم البريطاني وتستند إلى توجيهات المجلس الأوروبي السابقة.// انتهى //16:33ت م0147

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