السعودية اليوم / الجزائر تشارك في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات



الجزائر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

يشارك مجلس الأمّة الجزائري في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات التي تبدأ بالعاصمة السويسرية جنيف غداً .

وأفاد بيان للمجلس اليوم، أن اللجنة ستناقش موضوع رئيسي يتعلق بمدى تقدم برامج المؤتمرات الدولية السابقة لرؤساء البرلمانات من خلال محاور أربعة تتركز حول التعاون بين البرلمانات ودورها في الديمقراطية ودولة القانون والتنمية المستدامة وفي عمل منظمة الأمم المتحدة .

// انتهى //

16:19ت م

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الجزائر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسيشارك مجلس الأمّة الجزائري في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات التي تبدأ بالعاصمة السويسرية جنيف غداً .وأفاد بيان للمجلس اليوم، أن اللجنة ستناقش موضوع رئيسي يتعلق بمدى تقدم برامج المؤتمرات الدولية السابقة لرؤساء البرلمانات من خلال محاور أربعة تتركز حول التعاون بين البرلمانات ودورها في الديمقراطية ودولة القانون والتنمية المستدامة وفي عمل منظمة الأمم المتحدة .// انتهى //16:19ت م0141

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