السعودية اليوم / أمين الجامعة العربية يؤكد أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية تصون الأمن العربي

القاهرة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بمختلف جوانبه، السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي.وشدد "أبو الغيط" في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الوزارية 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم، على ضرورة أن تحتوي جميع موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية بدورتها العادية في تونس على خارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وقابلة للتنفيذ، وفقاً للمعطيات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموي المطلوب على دولنا وشعوبنا.ولفت إلى أن المقررات الصادرة عن القمة العربية التنموية الرابعة في لبنان، تُعد في جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا، وفي مقدمتها تحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية والقضاء على الفقر والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.وأوضح أن مخرجات القمة لن تكون ذات تأثير ملموس إن لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب، مجدداً التأكيد في هذا الإطار، على أن مسألة تطوير أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز آلياته تعد أحد أهم أولوياته لكونه أحد الأرقام الرئيسة والمهمة في معادلة تطوير منظومة العمل العربي المشترك.من جانبه، دعا نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان، طلال بن سليمان الرحبي، في كلمته لدى تسلمه رئاسة الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.وقال إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش تطورات منطقة التجارة العربية الحرة، وتسهيل التبادل التجاري، ومتابعة قرارات القمم العربية مع الجهات الدولية الأخرى، والعديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.وأعرب عن أمله في تحقيق التعاون والتنسيق لتجاوز العراقيل التي تواجه الاتفاقيات العربية للتجارة البينية والاستثمار، والتوصل إلى خطط وإستراتيجيات مشتركة تعزز فرص التكامل والخروج بقرارات عملية لمواجهتها.كما دعا وزير التجارة العراقي، رئيس الدورة السابقة للمجلس الدكتور محمد هاشم عبد المجيد، في كلمته أمام الاجتماع، الدول العربية للمشاركة بقوة في عملية إعادة إعمار العراق بعد الانتصارات التي حققها على تنظيم "داعش" الإرهابي، معرباً عن أمله في خروج الاجتماع بقرارات تحقق مستقبلاً أفضل للعلاقات العربية اقتصادياً واجتماعياً.بدوره، أكد الأمين العام لبرلمان الطفل العربي المستشار ايمن عثمان الباروت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن اعمال البرلمان الذي تستضيفه إمارة الشارقة بدولة الإمارات تمضي بوتيرة متسارعة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك لمباشرة أعماله وانعقاد دورته الأولى إيماناً بأهمية دوره في تأهيل الأطفال العرب وإعدادهم بشكل لائق ليكون بمقدورهم المشاركة بإيجابية في عجلة التقدم والرقي في المجتمعات العربية وإيصال صوتهم بحوار راقٍ لخدمة واقعهم والتطلع نحو مستقبلهم.// انتهى //15:46ت م0129