شكرا لقرائتكم صور.. هروب سحر الجنوب تكرم صحيفة “المواطن” بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

كرم محافظ هروب بمنطقة جازان، فيصل بن ناصر بن لبدة، صحيفة “متابعات الخليج 365” وذلك نظير جهودها الفاعلة والمميزة في تغطية فعاليات “هروب سحر الجنوب” الشتوية الأول الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الفعاليات.

وكان محافظ هروب رعى، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم الإعلاميين والإعلاميات الذين ساهموا في تفعيل برامج وفعاليات “هروب سحر الجنوب” حيث رحب في مستهل الحفل بالجميع وأشاد بجهود الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في فعاليات “هروب” والذي كان له الفضل الكبير في تقديم صورة إعلامية متميزة ومشرقة للمحافظة.

من جانبه أعرب رئيس المركز الإعلامي بمحافظة هروب قاسم هروب عن شكره وتقديره لمحافظ هروب على دعمه اللامحدود للإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة والعمل على إنجاح الفعاليات والي كل من شارك وساهم في نجاحها

وفي نهاية الحفل تم تكريم الإعلاميين والإعلاميات والمشاركين في فعاليات المحافظة وقدم لهم الدروع وشهادات الشكر والهدايا التذكارية.



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