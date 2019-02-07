شكرا لقرائتكم غبار يعيق الرؤية في مكة وجدة وأمطار على الطائف حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم حيث ستشهد الطائف سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية فيما ستشهد مكة وجدة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتضمن التنبيه كذلك الليث – الشعيبة – القنفذة – والأجزاء المجاورة وكذلك الشفا – الهدا – الكامل – خليص – حجر – الجموم – والأجزاء المجاورة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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