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ألقت دوريات مرور منطقة عسير القبض على قائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق النظام بحقه.
يذكر أن جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر، ورصدت الكثير من هذه المخالفات وضبطت ممارسيها وإيقاع العقوبات بحقهم.
بالفيديو.. "متهور الدراجة النارية" في قبضة مرور عسيرياسر العتيبي الخليج 365 2019-02-07
ألقت دوريات مرور منطقة عسير القبض على قائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق النظام بحقه.
يذكر أن جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر، ورصدت الكثير من هذه المخالفات وضبطت ممارسيها وإيقاع العقوبات بحقهم.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
03:35 PM
عرّض نفسه وعابري الطريق للخطر وسيطبق بحقه النظام
ألقت دوريات مرور منطقة عسير القبض على قائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق النظام بحقه.
يذكر أن جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر، ورصدت الكثير من هذه المخالفات وضبطت ممارسيها وإيقاع العقوبات بحقهم.
، بالفيديو.. "متهور الدراجة النارية" في قبضة مرور عسير ،
المصدر : الخليج 365
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