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أجرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الكولومبي كريستيان بونيا أمس الأربعاء عملية الرباط الصليبي على يد جراح العظام البروفيسور الكولومبي فيرناندو باسترانا في مستشفى رياضي تخصصي في مدينة بوغوتا في كولومبيا.
وكان بونيا قد تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء والنصر ضمن دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
عملية رباط صليبي ناجحة لحارس الفيحاء بونياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
أجرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الكولومبي كريستيان بونيا أمس الأربعاء عملية الرباط الصليبي على يد جراح العظام البروفيسور الكولومبي فيرناندو باسترانا في مستشفى رياضي تخصصي في مدينة بوغوتا في كولومبيا.
وكان بونيا قد تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء والنصر ضمن دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
03:39 PM
تعرّض للإصابة أمام النصر
أجرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الكولومبي كريستيان بونيا أمس الأربعاء عملية الرباط الصليبي على يد جراح العظام البروفيسور الكولومبي فيرناندو باسترانا في مستشفى رياضي تخصصي في مدينة بوغوتا في كولومبيا.
وكان بونيا قد تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء والنصر ضمن دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
، عملية رباط صليبي ناجحة لحارس الفيحاء بونيا ،
المصدر : الخليج 365
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