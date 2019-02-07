، عملية رباط صليبي ناجحة لحارس الفيحاء بونيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض للإصابة أمام النصر

أجرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الكولومبي كريستيان بونيا أمس الأربعاء عملية الرباط الصليبي على يد جراح العظام البروفيسور الكولومبي فيرناندو باسترانا في مستشفى رياضي تخصصي في مدينة بوغوتا في كولومبيا.

وكان بونيا قد تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء والنصر ضمن دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.