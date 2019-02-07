، رسمياً.. تدشين أنظمة "ساهر" والدوريات الذكية في نجران ،

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دشّنت إدارة المرور بمنطقة نجران نظام الرصد الآلي للمخالفات في الإشارات الضوئية، ونظام الرصد الآلي للدوريات الذكية للمرور، وأعلنت بدء انطلاق مهامها في المنطقة، وكان ذلك برعاية أمير المنطقة، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي خلال زيارته التفقدية للمنطقة.
وتم خلال الزيارة تدشين مبنى خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة في مبنى الإدارة، وتدشين مبنى المراقبة التلفزيونية لمدينة نجران.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن ما تشهده الإدارة من قفزات تطويرية، ضمن مشروع تطوير وزارة الداخلية، تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وإعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من الحوادث المرورية، وضبط الحركة المرورية العامة.
رسمياً.. تدشين أنظمة "ساهر" والدوريات الذكية في نجرانهادي آل كليب الخليج 365 2019-02-07
دشّنت إدارة المرور بمنطقة نجران نظام الرصد الآلي للمخالفات في الإشارات الضوئية، ونظام الرصد الآلي للدوريات الذكية للمرور، وأعلنت بدء انطلاق مهامها في المنطقة، وكان ذلك برعاية أمير المنطقة، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي خلال زيارته التفقدية للمنطقة.
وتم خلال الزيارة تدشين مبنى خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة في مبنى الإدارة، وتدشين مبنى المراقبة التلفزيونية لمدينة نجران.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن ما تشهده الإدارة من قفزات تطويرية، ضمن مشروع تطوير وزارة الداخلية، تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وإعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من الحوادث المرورية، وضبط الحركة المرورية العامة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
02:55 PM
تهدف إلى تحقيق السلامة وإعداد الاستراتيجيات الوقائية الشاملة
دشّنت إدارة المرور بمنطقة نجران نظام الرصد الآلي للمخالفات في الإشارات الضوئية، ونظام الرصد الآلي للدوريات الذكية للمرور، وأعلنت بدء انطلاق مهامها في المنطقة، وكان ذلك برعاية أمير المنطقة، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي خلال زيارته التفقدية للمنطقة.
وتم خلال الزيارة تدشين مبنى خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة في مبنى الإدارة، وتدشين مبنى المراقبة التلفزيونية لمدينة نجران.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن ما تشهده الإدارة من قفزات تطويرية، ضمن مشروع تطوير وزارة الداخلية، تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وإعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من الحوادث المرورية، وضبط الحركة المرورية العامة.
، رسمياً.. تدشين أنظمة "ساهر" والدوريات الذكية في نجران ،
المصدر : الخليج 365
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