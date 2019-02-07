، "أمانة مكة" تنفذ مشاريع إنارة في عدد من مخططات ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي ثمّنوا التجاوب.. ويترقبون استكمال السفلتة والإنارة

شرعت إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسة بمخططات ولي العهد "2، 3" بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى.

وقامت إدارة الإنارة بتركيب "581" عامود إنارة بارتفاع "12" م و"1162" فانوس ليد بقدرة "249" واط و"14" لوحة توزيع بقدرة "200" أمبير، بالإضافة إلى تمديد كايبل كهربائية بطول "26500" - م "35" ملم.

ويجري العمل على الرفع باحتياجات الإنارة لمخططات ولي العهد الأخرى، وتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.

وكانت "الخليج 365" قد رفعت عددًا من المطالبات ناشد فيها أهالي مخططات ولي العهد "١،٢،٣،٤"، كما تناولت "الخليج 365" تلك المطالب في تقريرها بعنوان "أهالي مخططات ولي العهد بدون مركز صحي ومدرسة واحدة للبنين والبنات".

ودعا الأهالي إلى سرعة إكمال السفلتة والإنارة لبقية شوارع المخطط، مثمنين تجاوب الأمانة مع مطالبهم .