تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إقامة مصارعة للثيران في السعودية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة إقامة بلاده مصارعة للثيران، أسوة بتلك المسابقات والفعاليات التي تقام في دول أخرى ويتم فيها تعذيب الحيوان.

وقال آل الشيخ في رده على استفسارات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة إقامة مصارعة للثيران في المملكة، إن ما سيقام “سباق واستعراض ركوب الثيران”.

وكانت المستشارة نادية التميمي قد أرسلت نداء عبر “تويتر” للمستشار آل الشيخ قالت فيه: “نداء إنساني لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، أن يوضح لنا إذا وصول الثيران بهدف مسابقة أو مصارعة الثيران تنتهي بموتها”.

ورد عليها آل الشيخ قائلاً: “لا … سباق واستعراض ركوب الثيران، وسنراعي فيه حقوق الحيوان … سيد الخلق وصانا بالرفق”.

وبالمثل، طالبت حليمة مظفر، الكاتبة السعودية بصحيفة “المدينة” بإلغاء مصارعة الثيران قائلة: “أعتبر نفسي من أكثر الداعمين لما تطرحه من فكر مبدع وطموح في مشاريع الترفيه التي نحتاجها لتعزيز الجمال والمتعة في حياتنا، لكني ضد مصارعة الثيران ويجب الغاء تحدي الثيران لأنها ليست من إنسانيتنا، فما المتعة في رؤية حيوان يتعذب وإنسان يتوحش ويعزز ثقافة دموية”.

ورد عليها رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قائلاً: “لا تقلقي … استعراض ركوب للثيران لن يكون هناك دماء إن شاء الله”.