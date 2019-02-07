مسؤول بـ الصحة: رصدنا عمليات بيع إجازات مرضية عبر مواقع التواصل.. ويعلق على فرض رسوم عليها- فيديو

علّق مسؤول بوزارة الصحة على ما نشر حول فرض مستشفيات خاصة بالطائف رسوماً قدرها (20 ريالاً) على الإجازات المَرضية، موضحاً نتائج التحقيق في تلك الواقعة.

وقال مدير عام الالتزام بوزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي، إن الرسوم المفروضة هي مقابل خدمة إلكترونية اختيارية للقطاع الخاص لم تلزم الوزارة المؤسسات الصحية الخاصة بها، مبيناً أن الرسوم مفروضة فقط على الخدمة الإلكترونية.

وأضاف العتيبي في مداخلة لبرنامج “الراصد” على القناة ” الإخبارية”، أن هذه الخدمة نفذتها الوزارة من قبل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وحققت نجاحاً كبيراً، وهي تهدف للتحقق من الإجازات والبُعد كل البُعد عن الإجازات الوهمية.

وكشف عن رصد إجازات وهمية تباع بمبالغ تصل إلى 50 و100 ريال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم تتبعها وتتبع مَن يروّج لها من قِبل وزارة الصحة، مبيناً أن الوزارة رصدت أحد الأشخاص يروج لتلك الشهادات وتم ضبطه في مكان عام.