منع الشاحنات والمعدات الثقيلة من الوقوف داخل الأحياء السكنية بمكة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا جهودها في ترحيل ناقلات بيع الإسمنت وناقلات المياه والصرف الصحي وناقلات الأعلاف والمعدات الثقيلة، من داخل نطاق الأحياء السكنية؛ وذلك بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والدوريات الأمنية وإدارة المرور بالعاصمة المقدسة.

وأسفرت الجهود بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، عن ضبط من إدارة المرور بالعاصمة المقدسة، ثلاث شاحنات مخالِفة، كما حجزت بلدية الشوقية الفرعية ثلاث شاحنات، وخالفت شاحنتين، فيما تم إشعار شاحنات أخرى بضرورة مراجعة البلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والأنظمة.

ودعت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى ضرورة التقيُّد بالوقوف النظامي، والابتعاد عن نطاق الأحياء السكنية والميادين العامة والالتزام بالأنظمة المرورية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجهود لتلافي ما تُسبِّبه هذه المعدات من تلوث بصري، وتشويه للمظهر العام في الطرق والشوارع وممرات المشاة، وتعطيل للحركة المرورية وسير المركبات، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بسبب وقوف صهاريج الصرف الصحي داخل الأحياء.

كما تأتي استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن النطاق العمراني.

من جهة أخرى، عُقد -أمس الأربعاء- اجتماعٌ بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسينها وتطوير الأحياء، يعد أول الاجتماعات المنبثقة من مبادرة «كيف نكون قدوة؟»، بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخدمية، تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، وبرئاسة أمين العاصمة المقدسة.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات تنعكس على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين في الأحياء السكنية لمدينة مكة المكرمة.

بدورها، بدأت إدارة الإنارة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسية كمرحلة أولى بمخطَّطَي ولي العهد 2 و3؛ وذلك بـ581 عامود إنارة بارتفاع 12 مترًا، و1162 فانوس ليد قدرة 249 واط، و14 لوحة توزيع قدرة 200 أمبير، و26500 متر طولي كابل 35 ملم.

وضمن الجهود الرقابية على المطاعم، واصلت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، ورصدت عددًا من المخالفات الصحية؛ أبرزها تدني مستوى النظافة، ووجود خلط داخل الثلاجة، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية وغير آمنة.