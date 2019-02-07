السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على منطقة تبوك، شملت محافظة حقل ومراكزها "الزيته، وعلقان والظهر، وعلو القصير، والوادي الجديد، أبو الحنشان", وعلى محافظة ضباء وجميع المراكز الشمالية التابعة لها "الخريبة، وشرما، وروى، وبئر فحيمان، وصدر، والصورة،

والمويلح".

كما هطلت أمطار على المراكز التابعة لمنطقة تبوك: "اللوز، وحالة عمار، ونعمي، وبجده، والسرو", فيما شمل هطول الأمطار محافظة البدع ومراكزها , ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وخير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:13ت م

0119



تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على منطقة تبوك، شملت محافظة حقل ومراكزها "الزيته، وعلقان والظهر، وعلو القصير، والوادي الجديد، أبو الحنشان", وعلى محافظة ضباء وجميع المراكز الشمالية التابعة لها "الخريبة، وشرما، وروى، وبئر فحيمان، وصدر، والصورة،والمويلح".كما هطلت أمطار على المراكز التابعة لمنطقة تبوك: "اللوز، وحالة عمار، ونعمي، وبجده، والسرو", فيما شمل هطول الأمطار محافظة البدع ومراكزها , ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا رحمة وخير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //15:13ت م0119

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