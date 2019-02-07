السعودية اليوم / كلية الطب بجامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية



أبهـا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

تشارك كلية الطب بجامعة الملك خالد في أعمال وحدة السكتة الدماغية التي جرى افتتاحها مؤخرًا بمستشفى عسير المركزي، التي تعنى بالمراقبة الطبية المتطورة للمرضى على مدار الساعة، وذلك من خلال كوادرها البشرية المؤهلة.

وتضم الوحدة 8 أسرة يحظى المرضى فيها بالمراقبة الطبية المتطورة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات، وتمارس التدخلات الطبية فيها وفقاً لأحدث الدراسات الطبية في مجال السكتة الدماغية، كما يميز أعمال الوحدة أنه يتم فيها معاينة مرضى الجلطة الدماغية فور حدوثها والتعامل مع الحالات طبياً عن طريق العلاجات المذيبة للجلطات وكذلك القسطرة الدماغية.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان الحميّد أن مشاركة الجامعة ممثلة في كلية الطب تأتي إيماناً وتجسيداً للشراكة فيما بينها وبين مديرية الشؤون الصحية بعسير، للعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتطورة لمن يحتاج إليها من المرضى، وتحقيق خدمة للمنطقة أيضًا في توفير علاج للمصابين بالسكتة الدماغية.

ويضم فريق الجامعة الطبي المشارك من أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم النعمي "رئيس الوحدة"، والدكتورة حنان القحطاني، والدكتور سعيد آل قانع، إضافة إلى الدكتور عادل الهزاني، والدكتورة مها القحطاني من المدينة الطبية بالجامعة.

يذكر أن الدراسات الحديثة تؤكد أن قرابة 50% من المصابين بالسكتة الدماغية والذين تم علاجهم خلال الساعات الأولى استطاعوا العودة لممارسة حياتهم الطبيعية خلال ستة أشهر من حدوث السكتة.

// انتهى //

15:13ت م

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أبهـا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستشارك كلية الطب بجامعة الملك خالد في أعمال وحدة السكتة الدماغية التي جرى افتتاحها مؤخرًا بمستشفى عسير المركزي، التي تعنى بالمراقبة الطبية المتطورة للمرضى على مدار الساعة، وذلك من خلال كوادرها البشرية المؤهلة.وتضم الوحدة 8 أسرة يحظى المرضى فيها بالمراقبة الطبية المتطورة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات، وتمارس التدخلات الطبية فيها وفقاً لأحدث الدراسات الطبية في مجال السكتة الدماغية، كما يميز أعمال الوحدة أنه يتم فيها معاينة مرضى الجلطة الدماغية فور حدوثها والتعامل مع الحالات طبياً عن طريق العلاجات المذيبة للجلطات وكذلك القسطرة الدماغية.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان الحميّد أن مشاركة الجامعة ممثلة في كلية الطب تأتي إيماناً وتجسيداً للشراكة فيما بينها وبين مديرية الشؤون الصحية بعسير، للعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتطورة لمن يحتاج إليها من المرضى، وتحقيق خدمة للمنطقة أيضًا في توفير علاج للمصابين بالسكتة الدماغية.ويضم فريق الجامعة الطبي المشارك من أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم النعمي "رئيس الوحدة"، والدكتورة حنان القحطاني، والدكتور سعيد آل قانع، إضافة إلى الدكتور عادل الهزاني، والدكتورة مها القحطاني من المدينة الطبية بالجامعة.يذكر أن الدراسات الحديثة تؤكد أن قرابة 50% من المصابين بالسكتة الدماغية والذين تم علاجهم خلال الساعات الأولى استطاعوا العودة لممارسة حياتهم الطبيعية خلال ستة أشهر من حدوث السكتة.// انتهى //15:13ت م0118

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