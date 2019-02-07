السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يلتقي الفريق المشارك في التنقيب الأثري بجرش



أبهـا 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتبه أمس, أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة المشاركين في التنقيب الأثري بموقع جرش للموسم الحادي عشر.

وأشاد مدير جامعة الملك خالد خلال اللقاء بأعمال وجهود الفريق، وبالنتائج المشرفة، وما حصل عليه الطلاب من خبرة في مجال التنقيب الأثري، مضيفاً أن الجامعة تسعى إلى دعم مثل هذه المناشط العلمية المهمة, متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته, أكد المشرف على فريق الجامعة للتنقيب الأثري بموقع جرش للموسم الحادي عشر أستاذ الآثار المساعد الدكتور علي بن عبد الله مرزوق, أن مشاركة الفريق في أعمال التنقيب, يأتي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ولفت الانتباه إلى أن فريق الجامعة من الطلاب قد اكتسبوا العديد من الخبرات العلمية في مجالات التنقيب، وتسجيل المعثورات، إضافة إلى الرفع المساحي بمشاركاته المستمرة في المواسم الماضية للتنقيب في هذا الموقع الأثري الذي يبعد عن محافظة خميس مشيط 15 كلم, واستمراراً لجهود الجامعة ومشاركاتها في المواسم السابقة، وتفعيلاً للشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

// انتهى //

15:12ت م

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أبهـا 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتبه أمس, أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة المشاركين في التنقيب الأثري بموقع جرش للموسم الحادي عشر.وأشاد مدير جامعة الملك خالد خلال اللقاء بأعمال وجهود الفريق، وبالنتائج المشرفة، وما حصل عليه الطلاب من خبرة في مجال التنقيب الأثري، مضيفاً أن الجامعة تسعى إلى دعم مثل هذه المناشط العلمية المهمة, متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد.من جهته, أكد المشرف على فريق الجامعة للتنقيب الأثري بموقع جرش للموسم الحادي عشر أستاذ الآثار المساعد الدكتور علي بن عبد الله مرزوق, أن مشاركة الفريق في أعمال التنقيب, يأتي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ولفت الانتباه إلى أن فريق الجامعة من الطلاب قد اكتسبوا العديد من الخبرات العلمية في مجالات التنقيب، وتسجيل المعثورات، إضافة إلى الرفع المساحي بمشاركاته المستمرة في المواسم الماضية للتنقيب في هذا الموقع الأثري الذي يبعد عن محافظة خميس مشيط 15 كلم, واستمراراً لجهود الجامعة ومشاركاتها في المواسم السابقة، وتفعيلاً للشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.// انتهى //15:12ت م0114

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