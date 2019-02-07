السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يوجه بإنشاء ثلاث وحدات لقياس الأداء ومتابعة الإجراءات بإمارة المنطقة



بريدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإنشاء ثلاث وحدات تطويرية في ديوان إمارة المنطقة تشمل : وحدة البرامج والمبادرات ، وحدة متابعة الإجراءات , ووحدة لقياس الأداء والتقويم , لتكون ضمن استحداث الوحدات التطويرية لرفع كفاءة الأداء بإمارة المنطقة , وربطها بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم , وبإشراف وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وربط إدارة شؤون اللجان بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بديوان إمارة المنطقة.

ويأتي توجيه سموه بإنشاء الوحدات المتخصصة بهدف التركيز والاهتمام المتواصل وبشكل مكثف على متابعة العمل وتقويم كفاءة الأداء بإمارة المنطقة وفي جميع محافظاتها ومراكزها , إضافة إلى رفع كفاءة متابعة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة والإدارات المختصة بالإمارة , وكذلك تعزيز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها بمنطقة القصيم وبشكل مستمر.

وستسهم الوحدات التي تم إنشاؤها إلى تحديد نقاط القوة والضعف في العمل والوصول إلى التطلعات المنشودة في الأداء ومواكبة التغيرات التي تواجه الحراك التوسعي في العمل الذي تقدمة إمارة منطقة القصيم وعبر شباب وفتيات المنطقة في الأعمال التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم على تشجيعهم على العمل المستمر والمتواصل, بالإضافة إلى إنشاء بنية إدارية مثالية لتعزيز الأداء وتقديم خدمات إدارية متميزة للمواطنين والمواطنات تماشيا مع ما تشهده إمارة المنطقة من نقلات متسارعة وتطوير في أجهزتها الإدارية وكفاءاتها لمواكبة متطلبات المرحلة ورفع كفاءة الأداء وتفعيل هيكلها التنظيمي واستثمار الطاقات البشرية على الوجه الأمثل لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين والمواطنات.

// انتهى //

15:04ت م

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بريدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإنشاء ثلاث وحدات تطويرية في ديوان إمارة المنطقة تشمل : وحدة البرامج والمبادرات ، وحدة متابعة الإجراءات , ووحدة لقياس الأداء والتقويم , لتكون ضمن استحداث الوحدات التطويرية لرفع كفاءة الأداء بإمارة المنطقة , وربطها بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم , وبإشراف وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وربط إدارة شؤون اللجان بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بديوان إمارة المنطقة.ويأتي توجيه سموه بإنشاء الوحدات المتخصصة بهدف التركيز والاهتمام المتواصل وبشكل مكثف على متابعة العمل وتقويم كفاءة الأداء بإمارة المنطقة وفي جميع محافظاتها ومراكزها , إضافة إلى رفع كفاءة متابعة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة والإدارات المختصة بالإمارة , وكذلك تعزيز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها بمنطقة القصيم وبشكل مستمر.وستسهم الوحدات التي تم إنشاؤها إلى تحديد نقاط القوة والضعف في العمل والوصول إلى التطلعات المنشودة في الأداء ومواكبة التغيرات التي تواجه الحراك التوسعي في العمل الذي تقدمة إمارة منطقة القصيم وعبر شباب وفتيات المنطقة في الأعمال التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم على تشجيعهم على العمل المستمر والمتواصل, بالإضافة إلى إنشاء بنية إدارية مثالية لتعزيز الأداء وتقديم خدمات إدارية متميزة للمواطنين والمواطنات تماشيا مع ما تشهده إمارة المنطقة من نقلات متسارعة وتطوير في أجهزتها الإدارية وكفاءاتها لمواكبة متطلبات المرحلة ورفع كفاءة الأداء وتفعيل هيكلها التنظيمي واستثمار الطاقات البشرية على الوجه الأمثل لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين والمواطنات.// انتهى //15:04ت م0113

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