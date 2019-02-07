السعودية اليوم / 120 طفلاً يتعرفون على مشتل ومنحل فرع وزارة البيئة بالشرقية



القطيف 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل مشتل ومنحل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف 120 طالبًا ،ضمن برامجه الإرشادية والتوعوية .

وتضمن البرنامج جولة على الحقول الإرشادية والتعرف على طرق إكثار النباتات وسبل الزراعة والتطعيم،كذلك طرق الزراعة في البيوت المحمية، وأساليب تربية النحل .

// انتهى //

14:59ت م

0112



القطيف 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل مشتل ومنحل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف 120 طالبًا ،ضمن برامجه الإرشادية والتوعوية .وتضمن البرنامج جولة على الحقول الإرشادية والتعرف على طرق إكثار النباتات وسبل الزراعة والتطعيم،كذلك طرق الزراعة في البيوت المحمية، وأساليب تربية النحل .// انتهى //14:59ت م0112

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