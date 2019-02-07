السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية



رام الله 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين، وآخر من رام الله.

// انتهى //

14:49ت م

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رام الله 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين، وآخر من رام الله.// انتهى //14:49ت م0106

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