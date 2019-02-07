السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الايطالي

بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم، نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يزور العاصمة اللبنانية بيروت حالياً .وجرى خلال اللقاء، مناقشة المستجدات الراهنة على الساحتين المحليّة والدولية، وسبل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة.وعقب اللقاء، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أكد الحريري في مستهلّه إن "العلاقات بين لبنان وإيطاليا تاريخية ومتجذرة، وسنعمل سوياً في المرحلة المقبلة على تطويرها وتفعيلها على كل الأصعدة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري"، متوجهاً بالشكر إلى إيطاليا، دولة وشعباً، "على صداقتها الراسخة ودعمها الدائم للبنان ولوحدته وسيادته واستقلاله، وبشكل خاص على دورها المهم في صفوف (اليونيفيل)"، مشدداً على "التزام الحكومة اللبنانية بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وبسياسة النأي بالنفس، بصفتهما ركيزتان لاستقرار لبنان"، شاكراً للدولة الإيطالية "دعمها الذي تقدمه لمؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش".وأوضح الحريري إن " المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، وفيها العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً من خلال تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الذي عرضته الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر"، مضيفا ً إن " دور لبنان، المعروف بديناميكية ونشاط قطاعه الخاص سيكون دوره أساسياً في إعادة إعمار المنطقة، وعلينا تطوير شراكات أساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإيطالي لتنفيذ مشاريع مشتركة على صعيد المنطقة".من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده للبنان "التي تربطنا بها علاقة صداقة راسخة وقوية على أساس الاحترام المتبادل والهوية المتوسطية المشتركة فإيطاليا تقف منذ زمن إلى جانب المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، وستبقى لتقديم مساهمتها في عملية السلام والحوار والتماسك الاجتماعي".وتمنى للحكومة اللبنانية الجديدة النجاح والتوفيق، مشيراً إلى أن "لبنان والحكومة الجديدة لديهما تحديات كثيرة، لكن الرئيس الحريري يركز على نشاطات محددة، وهي الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، وهو ينوي أن تشارك كل القوى السياسية في هذه العملية، مع المحافظة على النأي بالنفس عن الأزمات في المنطقة"، مؤكداً أن إيطاليا ستكون دائما إلى جانب لبنان وشعبها، وستسهم باستمرار في الحوار السلمي في المنطقة ككل".// انتهى //14:48ت م0105