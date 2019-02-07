السعودية اليوم / البحرية الباكستانية تستضيف مناورات متعددة الجنسيات في البحر العربي



إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

تستضيف القوات البحرية الباكستانية مناورات بحرية متعددة الجنسيات في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي في مياه البحر العربي.

وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية اليوم في إسلام أباد أن المناورات ستعقد تحت شعار الوحدة من أجل السلام، وستشارك فيها وحدات بحرية من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز مستوى التعاون والتفاهم العسكري بين المشاركين، وإقامة شراكات تعاونية لبناء الأمن البحري لجعل البحر أكثر أماناً.

وأضاف أن المناورات الحالية تعد النسخة السادسة لمناورات "أمان البحرية" التي تستضيفها باكستان منذ عام 2007م.

// انتهى //

14:48ت م

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إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستستضيف القوات البحرية الباكستانية مناورات بحرية متعددة الجنسيات في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي في مياه البحر العربي.وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية اليوم في إسلام أباد أن المناورات ستعقد تحت شعار الوحدة من أجل السلام، وستشارك فيها وحدات بحرية من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز مستوى التعاون والتفاهم العسكري بين المشاركين، وإقامة شراكات تعاونية لبناء الأمن البحري لجعل البحر أكثر أماناً.وأضاف أن المناورات الحالية تعد النسخة السادسة لمناورات "أمان البحرية" التي تستضيفها باكستان منذ عام 2007م.// انتهى //14:48ت م0102

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