شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد يدعى علاج الإعاقة بالحجامة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدًا يقوم بممارسة الحجامة ويدّعي علاج الإعاقة في المنازل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وإحالته إلى النيابة العامة.



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