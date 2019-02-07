شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة تعيد النطق لطفل بمستشفى أبها والان نبدء بالتفاصيل

نجح الأطباء في مستشفى أبها للولادة والأطفال في إنهاء معاناة الطفل محسن ومساعدته فى استعادة النطق والتنفي الطبيعى من خلال عملية جراحية معقدة في الحنجرة، وتعتبر العملية الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية.



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