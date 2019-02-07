شكرا لقرائتكم STC تُعيّن موضي الجامع كأول تنفيذية سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الاتصالات السعودية STC عن تعيين الدكتورة موضي بنت محمد الجامع على وظيفة مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات في أكاديمية STC، كأول سعودية تتبوأ هذا المنصب التنفيذي في الشركة، كتأكيد على التزام الاتصالات السعودية وحرصها على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة لتولي المناصب القيادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعتبر الدكتورة موضي الجامع من الكفاءات الوطنية المتميزة ذات الخبرة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في أمن الحاسب الآلي.

كما تقلدت العديد من المناصب القيادية والاستشارية خلال رحلتها الوظيفية.

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