شكرا لقرائتكم الصحة: بدء القبول في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة عن بدء القبول في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي للعام الدراسي 2019 / 2020م، الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع كلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضحت “الصحة” أن مدة الدراسة سنتين والتقديم متاح لخريجي الطب البشري وطب الأسنان، حيث بدأ قبول طلبات الالتحاق بالبرنامج اعتبارا من 26 / 5 / 1440هـ إلى 13 / 7 / 1440هـ، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدمين بموعد اختبار القبول لاستكمال باقي الإجراءات لاحقاً.

وبينت أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويمكن قبول متقدم واحد من وزارة الصحة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في كل عام، كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان وكذلك الحصول على أحد الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 6 في امتحان ILETS أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى، إضافة إلى إرفاق توصيتين علميتين على الأقل من خبراء في المجال، وأن يتفرغ تفرغًا تاماً للدراسة، إضافة إلى القدرة على العمل في الوبائيات الحقلي والسفر المتكرر حتى إلى المناطق البعيدة، وإرفاق السيرة الذاتية للمتقدم.

ودعت “الصحة” الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إرسال جميع المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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