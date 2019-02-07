شكرا لقرائتكم بوابة تبوك تستعد لاستقبال زائر قطبي مع فجر السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، ظهور تراكم رعدي ممطر على منطقة تبوك وسواحلها، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة وسواحلها وسواحل مكة المكرمة، وشمال القصيم.

وأوضح كراني أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مع برد ورياح هابطة مع احتمالية انعدام أو شبه انعدام للرؤية، مضيفاً أن بوابة تبوك تستعد لاستقبال زائر قطبي مع فجر السبت.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

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