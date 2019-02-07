الان تتابع “الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة، والليث والقنفذة والشعيبة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.