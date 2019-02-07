الان تتابع ضبط 36 مخالفة ضمن 690 زيارة تفتيشية في حائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل 690 زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل، فريح العياد، أنه تم خلال الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتوطين الوظائف بالمملكة تحرير 36 مخالفة وإنذار 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث.

داعيا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال والتواصل، حيث يتعامل مفتشي مكتب العمل بحائل مع هذه البلاغات مباشرة وبدون تأخر لضمان تطوير وتحسين بيئة سوق العمل.