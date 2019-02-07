الان تتابع شرطة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها “وطن بلا مخالف”، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وأمن الحدود بشكل يومي، وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت اليوم عددًا من المواقع في كل من محافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999)، وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.