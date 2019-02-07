شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الدراجات الهوائية ينطلق غداً في الرياض بمشاركة أكثر من 150 دراجًا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)تستضيف العاصمة الرياض غداً (الجمعة)، سباق الهيئات والشركات والأفراد للدراجات الهوائية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وذلك في ختام روزنامة الموسم الرياضي الداخلي للاتحاد.
وستنطلق مجريات السباق الذي تبلغ مسافته 50 كيلو متراً في تمام الساعة الثانية مساءً من أمام البوابة رقم 1 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي، وسيكون عبر بث مباشر على قناة KSA SPORTS .
يذكر أن عدد المشاركين في السباق وصل حتى اليوم إلى 195 دراجًا من مواطنين ومقيمين ومن دول الخليج، وسيستمر التسجيل على الموقع https://goo.gl/forms/g269qiQwaN0xuGdJ2 .
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