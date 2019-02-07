السعودية | السعودية.. إحباط تهريب صقور بأغرب طريقة!

شكرا لقرائتكم السعودية.. إحباط تهريب صقور بأغرب طريقة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبط جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية من السعودية، محاولة تهريب ثلاثة صقور إلى المملكة، وذلك بعد قيام أحد المهربين بإخفائها داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الوديعة أحمد المالكي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عملية التهريب نفذت باستخدام مركبة من نوع "خصوصي" بقصد الدخول إلى السعودية، وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عُثر على ثلاثة صقور مخبأة داخل "جوارب" ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية، بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كانت بحالة صحية سيئة.

يُذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الحيوانات سواء الطيور أو غيرها مقيد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث تمثل جهود المنافذ الجمركية عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بعدم فسح أي من تلك الحيوانات وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.