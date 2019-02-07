، مكة.. صدم ومطاردة تنتهي بضبط 3 مواطنين بحوزتهم مسكر وكبتاجون ،

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بعد مطاردة أمنية، نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، باستخدام القوة الجبرية، في السيطرة على مركبة من نوع "وانيت" لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هارباً، وبداخلها 3 مواطنين بحوزتهم قارورة عرق مسكر، وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر.
وتفصيلاً، ومن خلال التعاون المشترك بين الجهات الأمنية وربطها بمركز العمليات الموحدة 911، تلقى المركز بلاغاً عن طريق دوريات الأمن بتعقب مركبة من نوع "وانيت بك أب" ومحاولة استيقافها؛ إلا أن قائدها لم يستجب لنداءات التوقف.
تم تمرير البلاغ إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية عن طريق مركز العمليات الموحدة وتولي رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة إعداد نقطة أمنية على طريق الساحل، وطلب رجال القوة الخاصة من قائد المركبة التوقف؛ إلا أنه تجاوز النقطة الأمنية بعد أن قام بصدم إحدى دوريات القوة الخاصة مُحدثاً أضراراً بمقدمتها ولاذ بالفرار.
تمت متابعة المركبة من قِبَل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق وتكرار طلب الوقوف منه باستخدام الطلقات التحذيرية دون جدوى وتم التعامل مع الموقف من قِبَل رجال القوة وإخضاع المركبة بالقوة الجبرية والسيطرة على من بداخلها، واتضح بعد استيقاف المركبة وتفتيشها وجودُ ثلاثة أشخاص مواطنين، وعُثر بداخلها على قارورة عرق وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر، وتم تسليم المضبوطات والأشخاص للجهات المسؤولة.
مكة.. صدم ومطاردة تنتهي بضبط 3 مواطنين بحوزتهم مسكر وكبتاجونأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-07
بعد مطاردة أمنية، نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، باستخدام القوة الجبرية، في السيطرة على مركبة من نوع "وانيت" لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هارباً، وبداخلها 3 مواطنين بحوزتهم قارورة عرق مسكر، وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر.
وتفصيلاً، ومن خلال التعاون المشترك بين الجهات الأمنية وربطها بمركز العمليات الموحدة 911، تلقى المركز بلاغاً عن طريق دوريات الأمن بتعقب مركبة من نوع "وانيت بك أب" ومحاولة استيقافها؛ إلا أن قائدها لم يستجب لنداءات التوقف.
تم تمرير البلاغ إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية عن طريق مركز العمليات الموحدة وتولي رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة إعداد نقطة أمنية على طريق الساحل، وطلب رجال القوة الخاصة من قائد المركبة التوقف؛ إلا أنه تجاوز النقطة الأمنية بعد أن قام بصدم إحدى دوريات القوة الخاصة مُحدثاً أضراراً بمقدمتها ولاذ بالفرار.
تمت متابعة المركبة من قِبَل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق وتكرار طلب الوقوف منه باستخدام الطلقات التحذيرية دون جدوى وتم التعامل مع الموقف من قِبَل رجال القوة وإخضاع المركبة بالقوة الجبرية والسيطرة على من بداخلها، واتضح بعد استيقاف المركبة وتفتيشها وجودُ ثلاثة أشخاص مواطنين، وعُثر بداخلها على قارورة عرق وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر، وتم تسليم المضبوطات والأشخاص للجهات المسؤولة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:30 AM
نفّذتها قوات أمن الطرق بالعاصمة المقدسة.. وسلموا لجهات الاختصاص
بعد مطاردة أمنية، نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، باستخدام القوة الجبرية، في السيطرة على مركبة من نوع "وانيت" لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هارباً، وبداخلها 3 مواطنين بحوزتهم قارورة عرق مسكر، وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر.
وتفصيلاً، ومن خلال التعاون المشترك بين الجهات الأمنية وربطها بمركز العمليات الموحدة 911، تلقى المركز بلاغاً عن طريق دوريات الأمن بتعقب مركبة من نوع "وانيت بك أب" ومحاولة استيقافها؛ إلا أن قائدها لم يستجب لنداءات التوقف.
تم تمرير البلاغ إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية عن طريق مركز العمليات الموحدة وتولي رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة إعداد نقطة أمنية على طريق الساحل، وطلب رجال القوة الخاصة من قائد المركبة التوقف؛ إلا أنه تجاوز النقطة الأمنية بعد أن قام بصدم إحدى دوريات القوة الخاصة مُحدثاً أضراراً بمقدمتها ولاذ بالفرار.
تمت متابعة المركبة من قِبَل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق وتكرار طلب الوقوف منه باستخدام الطلقات التحذيرية دون جدوى وتم التعامل مع الموقف من قِبَل رجال القوة وإخضاع المركبة بالقوة الجبرية والسيطرة على من بداخلها، واتضح بعد استيقاف المركبة وتفتيشها وجودُ ثلاثة أشخاص مواطنين، وعُثر بداخلها على قارورة عرق وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر، وتم تسليم المضبوطات والأشخاص للجهات المسؤولة.
، مكة.. صدم ومطاردة تنتهي بضبط 3 مواطنين بحوزتهم مسكر وكبتاجون ،
المصدر : الخليج 365
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