، "الحياة الفطرية" تمدد إغلاق 5 محميات طبيعية حتى إشعار آخر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت أن ذلك يأتي نظراً لاستمرار تنفيذ الهيئة لبعض البرامج

أعلنت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، اليوم، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة: نظراً لاستمرار تنفيذ #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.