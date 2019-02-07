ثقافي / "موقف المسلم من الفتن" محاضرة بالرياض السبت المقبل



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد يوم السبت المقبل، محاضرة بعنوان: "موقف المسلم من الفتن", تلقيها الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي, في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض.

تأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن سلسلة المحاضرات النسائية، التي وجه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويساهم في تحصين النساء والفتيات من الأفكار الضالة.

// انتهى //

10:53ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد يوم السبت المقبل، محاضرة بعنوان: "موقف المسلم من الفتن", تلقيها الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي, في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض.تأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن سلسلة المحاضرات النسائية، التي وجه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويساهم في تحصين النساء والفتيات من الأفكار الضالة.// انتهى //10:53ت م0026

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