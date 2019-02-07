السعودية اليوم / عمل حائل ينفذ 690 زيارة تفتيشية ويضبط عدداً من المخالفات



حائل 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل 690 زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد أنه تم خلال الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتوطين الوظائف بالمملكة تحرير 36 مخالفة وإنذار 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال والتواصل، حيث يتعامل مفتشي مكتب العمل بحائل مع هذه البلاغات مباشرة وبدون تأخر لضمان تطوير وتحسين بيئة سوق العمل.

// انتهى //

10:22ت م

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حائل 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل 690 زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد أنه تم خلال الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتوطين الوظائف بالمملكة تحرير 36 مخالفة وإنذار 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال والتواصل، حيث يتعامل مفتشي مكتب العمل بحائل مع هذه البلاغات مباشرة وبدون تأخر لضمان تطوير وتحسين بيئة سوق العمل.// انتهى //10:22ت م0020

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