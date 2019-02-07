السعودية اليوم / العيادات المتنقلة تقدم خدماتها للمعتمرين في مساكنهم



مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

واصلت صحة مكة المكرمة تقديم خدماتها للمعتمرين في مساكنهم في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال العيادات المتنقلة وهي أحد مشروعات إدارة الصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة، المشاركة في ملتقى مكة الثقافي... كيف نكون قدوة، التي خصص مسارها تحت عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذا النوع من المبادرات يعد من أحد الأدوار الهامة التي تقدمها صحة مكة المكرمة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والدعم النفسي والمعنوي للمرضى في مقرهم من خلال زيارات الكوادر الطبية من مختلف التخصصات لهم سواء في المستشفيات أو المنازل أو مساكن الحجاج والمعتمرين.

// انتهى //

09:42ت م

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مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسواصلت صحة مكة المكرمة تقديم خدماتها للمعتمرين في مساكنهم في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال العيادات المتنقلة وهي أحد مشروعات إدارة الصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة، المشاركة في ملتقى مكة الثقافي... كيف نكون قدوة، التي خصص مسارها تحت عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة.وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذا النوع من المبادرات يعد من أحد الأدوار الهامة التي تقدمها صحة مكة المكرمة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والدعم النفسي والمعنوي للمرضى في مقرهم من خلال زيارات الكوادر الطبية من مختلف التخصصات لهم سواء في المستشفيات أو المنازل أو مساكن الحجاج والمعتمرين.// انتهى //09:42ت م0013

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