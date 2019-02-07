شكرا لقرائتكم حريق في حاوية خلط دهانات في خميس مشيط والمدني يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط مساء أمس الأربعاء، بلاغًا عن ارتفاع درجة الحرارة في حاوية لخلط الدهانات داخل أحد معامل ومستودعات الدهانات التابعة لمصنع بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أنه تم انتقال فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني نظرًا لتصاعد كثيف لدخان خانق استوجب التعامل معه وفق الأصول المتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى إخراج حاوية الدهان إلى خارج الموقع وعمل تهوية طبيعية وإنهاء الحالة بدون إصابات.

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