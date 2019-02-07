الان تتابع تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة سيدة توقف قلبها بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أسهم الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إنقاذ حياة سيدة أدخلت لقسم الطوارئ بعد توقف القلب لديها، مما أستدعى عمل إنعاش قلبي رئوي وإجراء تدخل جراحي عاجل.

وعانت السيدة من متلازمة “تيرنر” التي تنتج عن فقدان بشكل جزئي أو كلي للكروموسوم x مما يؤدي إلى مجوعة من المشكلات الطبية ومشكلات النمو إضافة إلى تقوس بالعمود الفقري وإرتفاع ضغط الدم الرئوي، فضلا عن معاناتها من التهاب رئوي حاد مع أزمة ربو.

وقد أجريت العملية الجراحية عن طريق وضع أنبوب تنفس صناعي بصعوبة بالغة نظرا لتقوس مجرى التنفس وقصر الرقبة، مما أستدعى عمل شق حنجري ووضع الأنبوب مباشرة في القصبة الهوائية لحماية مجرى التنفس لديها حيث تكللت العملية بالنجاح.