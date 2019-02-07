، الملايين قبل الجثة.. "نانت" الفرنسي يطالب "كارديف" بدفع قيمة "سالا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفعة الأولى 17 مليون يورو.. واللاعب سقطت طائرته في "المانش"

يدرس نادي نانت الفرنسي، مقاضاة "كارديف سيتي"؛ لإرغامه على دفع قيمة صفقة تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي لا يزال البحث جارياً عن جثته بعد سقوط الطائرة التي كان على متنها.

وأفاد مصدر مقرب من "نانت"، أمس الأربعاء، بأن النادي الفرنسي طلب من محامين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإرغام نادي كارديف سيتي الويلزي، على الالتزام بدفع قيمة تعاقده مع مهاجمه سالا، الذي فُقِد أثره بعد سقوط الطائرة في بحر المانش؛ وفق "سكاي نيوز".

وإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابل ضمه قلب الهجوم الأرجنتيني؛ لم يتم تسديدها؛ بينما تم تسجيل عملية الانتقال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله: إن "نانت" يعتزم رفع القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".