، بمساحة 15 ألف م2.. "أمير مكة" بالنيابة يدشن مبنى بلدية خليص الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجوّل على مرافق البلدية واستمع إلى عرض للمشاريع المنجزة

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عصر أمس، مبنى بلدية محافظة خليص الجديد، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي.

وتجول الأمير بدر بن سلطان على مرافق البلدية، واستمع خلال التدشين إلى عرض للمشاريع المنجزة بالبلدية؛ مُبدياً تقديره لكافة تلك الجهود.

من جهته قال رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي: إن مبنى البلدية الجديد يقع على طريق "المدينة- مكة" السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع.

وقدّم المهندس "الصبحي" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة؛ مشيراً إلى أن كلماته الداعمة سيكون لها أبرز الأثر في استمرار الجهود التي تبذلها البلدية في خدمة أهالي خليص.