، بمساحة 15 ألف م2.. "أمير مكة" بالنيابة يدشن مبنى بلدية خليص الجديد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
افتتح أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عصر أمس، مبنى بلدية محافظة خليص الجديد، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي.
وتجول الأمير بدر بن سلطان على مرافق البلدية، واستمع خلال التدشين إلى عرض للمشاريع المنجزة بالبلدية؛ مُبدياً تقديره لكافة تلك الجهود.
من جهته قال رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي: إن مبنى البلدية الجديد يقع على طريق "المدينة- مكة" السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع.
وقدّم المهندس "الصبحي" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة؛ مشيراً إلى أن كلماته الداعمة سيكون لها أبرز الأثر في استمرار الجهود التي تبذلها البلدية في خدمة أهالي خليص.
بمساحة 15 ألف م2.. "أمير مكة" بالنيابة يدشن مبنى بلدية خليص الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
افتتح أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عصر أمس، مبنى بلدية محافظة خليص الجديد، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي.
وتجول الأمير بدر بن سلطان على مرافق البلدية، واستمع خلال التدشين إلى عرض للمشاريع المنجزة بالبلدية؛ مُبدياً تقديره لكافة تلك الجهود.
من جهته قال رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي: إن مبنى البلدية الجديد يقع على طريق "المدينة- مكة" السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع.
وقدّم المهندس "الصبحي" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة؛ مشيراً إلى أن كلماته الداعمة سيكون لها أبرز الأثر في استمرار الجهود التي تبذلها البلدية في خدمة أهالي خليص.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
09:00 AM
تجوّل على مرافق البلدية واستمع إلى عرض للمشاريع المنجزة
افتتح أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عصر أمس، مبنى بلدية محافظة خليص الجديد، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي.
وتجول الأمير بدر بن سلطان على مرافق البلدية، واستمع خلال التدشين إلى عرض للمشاريع المنجزة بالبلدية؛ مُبدياً تقديره لكافة تلك الجهود.
من جهته قال رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي: إن مبنى البلدية الجديد يقع على طريق "المدينة- مكة" السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع.
وقدّم المهندس "الصبحي" شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة؛ مشيراً إلى أن كلماته الداعمة سيكون لها أبرز الأثر في استمرار الجهود التي تبذلها البلدية في خدمة أهالي خليص.
، بمساحة 15 ألف م2.. "أمير مكة" بالنيابة يدشن مبنى بلدية خليص الجديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بمساحة 15 ألف م2.. "أمير مكة" بالنيابة يدشن مبنى بلدية خليص الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.