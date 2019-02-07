، "إثرائي" تنفّذ مؤتمراً إلكترونياً جديداً تحت عنوان "لين 6 سيجما بالقطاع الحكومي" بمشاركة 4000 متخصص ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتطوير التنظيم الإداري في المملكة وضمن مبادرات معهد الإدارة ببرنامج التحول الوطني 2020

بمتابعة أكثر من 4000 متخصص من عدد من الجهات الحكومية والمهتمين بهذا المجال، وضمن أنشطة المنصة الإلكترونية "إثرائي" التي تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري الوطني؛ نفّذ معهد الإدارة العامة بالرياض، أمس الأربعاء، مؤتمراً إلكترونياً جديداً بعنوان "لين 6 سيجما"، قدّمه البرفسور هاني العمري، أستاذ إدارة العمليات والجودة ولين 6 سيجما بجامعة الملك عبدالعزيز.

وتناول المؤتمر محاور التغيرات الحديثة في مفهوم وجودة الأداء، وتاريخ لين 6 سيجما وعلاقتها بالجودة الشاملة، ومستويات أحزمة درجات لين 6 سيجما، ومنهجية 6 سيجما كيف تبدأ وكيف تنتهي؟ وكيفية تطبيق منهجية 6 سيجما في القطاع العام الحكومي.

الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة أطلق البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد كأحد مبادراته في برنامج التحول الوطني 2020، والمنصة الإلكترونية "إثرائي" لتقدم أحدث البرامج التدريبية، والمؤتمرات الإلكترونية، والإرشادات الإثرائية؛ من أجل مجتمع معرفي شامل ومتكامل؛ حيث تسهم المنصة في تطوير التنظيم الإداري في المملكة، وتعزيز فاعليته، ورفع كفاءة رأس المال البشري، ويمكن التسجيل للموظفين من خلال الرابط التالي: ‏ethrai.sa.