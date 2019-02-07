” أبشر ” : هذه الخطوات يجب اتباعها عند فقدان الهوية الوطنية

: كشف ” أبشر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ”..، عن الخطوات التي يجب اتباعها عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية. وعن هذه الخطوات، فقد جاءت كالتالي: 1 – الدخول إلى حسابك في أبشر. 2 – الخدمات الإلكترونية. 3 – الأحوال المدنية. 4 – الإبلاغ عن الوثائق المفقودة. 5 – اتبع الخطوات. 6 – طلب وثيقة بدل فاقد.



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